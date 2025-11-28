La maison du Père Noël devant l’Office de tourisme Hombourg-Haut

La maison du Père Noël

devant l’Office de tourisme 19 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-03 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-22

Jusqu’au 7 décembre, visite libre de la maison du Père Noël en présence d’un lutin. Saint Nicolas rendra visite au marché de Noël le 7 décembre. À partir du 10 décembre et jusqu’au 23, le Père Noël sera présent dans sa maison, sauf le 21 car il en sortira pour se promener au marché de Noël.Tout public

0 .

devant l’Office de tourisme 19 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

English :

Until December 7, free visits to Santa’s house in the presence of an elf. Saint Nicolas will visit the Christmas market on December 7. From December 10 to December 23, Santa Claus will be present in his house, except on December 21, when he will leave to visit the Christmas market.

German :

Bis zum 7. Dezember freie Besichtigung des Hauses des Weihnachtsmannes in Anwesenheit eines Elfen. Der Heilige Nikolaus besucht den Weihnachtsmarkt am 7. Dezember. Ab dem 10. Dezember bis zum 23. Dezember ist der Weihnachtsmann in seinem Haus anwesend, außer am 21. Dezember, da er es verlässt, um über den Weihnachtsmarkt zu schlendern.

Italiano :

Fino al 7 dicembre, visite gratuite alla casa di Babbo Natale in presenza di un elfo. San Nicola visiterà il mercatino di Natale il 7 dicembre. Dal 10 dicembre al 23 dicembre, Babbo Natale sarà presente nella sua casa, tranne il 21 dicembre, quando partirà per visitare il mercatino di Natale.

Espanol :

Hasta el 7 de diciembre, visitas gratuitas a la casa de Papá Noel en presencia de un elfo. San Nicolás visitará el mercado navideño el 7 de diciembre. Del 10 de diciembre al 23 de diciembre, Papá Noel estará presente en su casa, excepto el 21 de diciembre que saldrá para visitar el mercado navideño.

L’événement La maison du Père Noël Hombourg-Haut a été mis à jour le 2025-11-10 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH