La Maison du Père Noël Rocroi

La Maison du Père Noël Rocroi samedi 6 décembre 2025.

La Maison du Père Noël

Bastion du Dauphin Rocroi Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20

Places limitées, un système de réservation a été mis en place afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.mode de réservation 06.98.96.95.24 (SMS de préférence)par mail plumedeco@hotmail.fr

Bastion du Dauphin Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 98 96 95 24 plumedeco@hotmail.fr

English :

Places are limited, a reservation system has been set up to welcome you in the best conditions.reservation method: 06.98.96.95.24 (SMS preferred)by e-mail: plumedeco@hotmail.fr

German :

Begrenzte Plätze, ein Reservierungssystem wurde eingerichtet, um Sie unter den besten Bedingungen zu empfangen.Reservierungsmodus: 06.98.96.95.24 (SMS bevorzugt)per Mail: plumedeco@hotmail.fr

Italiano :

I posti sono limitati, pertanto è stato predisposto un sistema di prenotazione per garantire il miglior servizio possibile. Per prenotare, contattare il numero 06.98.96.95.24 (preferibilmente via SMS) o l’indirizzo e-mail plumedeco@hotmail.fr

Espanol :

Las plazas son limitadas, por lo que se ha establecido un sistema de reservas para garantizarle el mejor servicio posible. Para reservar, póngase en contacto con el 06.98.96.95.24 (preferiblemente por SMS) o envíe un correo electrónico a plumedeco@hotmail.fr

