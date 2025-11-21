La maison du Père Noël Sarreguemines
La maison du Père Noël Sarreguemines vendredi 21 novembre 2025.
La maison du Père Noël
Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-21 09:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Ho! Ho! Ho!
Le Père Noël vous invite à découvrir sa maison enchantée tout droit venue de Laponie et son étable aux animaux trop mignon !
Il y accueillera sourires et petites confidences le temps d’une photo à ses côtés.
Tout à côté se trouve sa boîte aux lettres où chacun petits et grands pourront lui adresser leur liste de cadeaux.Enfants
0 .
Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr
English :
Ho! Ho! Ho!
Santa Claus invites you to discover his enchanted house, straight from Lapland, and his stable of cute animals!
Here, he’ll welcome smiles and confidences as you take a photo with him.
Right next door is his letterbox, where young and old alike can address their gift lists to him.
German :
Ho, ho, ho, ho!
Der Weihnachtsmann lädt Sie ein, sein zauberhaftes Haus aus Lappland und seinen Stall mit den niedlichen Tieren zu entdecken!
Er wird dort ein Lächeln und kleine Vertraulichkeiten empfangen, um ein Foto an seiner Seite zu machen.
Gleich daneben befindet sich sein Briefkasten, in dem jeder, ob groß oder klein, seine Geschenkeliste an ihn schicken kann.
Italiano :
Ho! Ho! Ho!
Babbo Natale vi invita a scoprire la sua casa incantata direttamente dalla Lapponia e la sua stalla piena di simpatici animali!
Sarà felice di accogliere sorrisi e confidenze mentre vi fate una foto con lui.
Proprio accanto c’è la sua cassetta delle lettere, dove grandi e piccini possono inviargli la loro lista di regali.
Espanol :
Ho! Ho! Ho!
Papá Noel te invita a descubrir su casa encantada directamente desde Laponia y su establo lleno de simpáticos animales
Estará encantado de recibir sonrisas y confidencias mientras te haces una foto con él.
Justo al lado está su buzón, donde pequeños y mayores pueden enviarle su lista de regalos.
L’événement La maison du Père Noël Sarreguemines a été mis à jour le 2025-10-31 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES