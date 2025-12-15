La Maison du Père Noël s’invite à la bastide Hastingues

La Maison du Père Noël s’invite à la bastide

40300 Rue du Centre Hastingues Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-20

À Hastingues, le Père Noël a trouvé refuge dans une maison pas comme les autres la Maison des Jurats, jolie demeure classée au cœur du village. Au programme lettres au Père Noël, ambiance féerique et petite animation surprise pour les enfants… mais chut, on ne dévoile rien !

Infos pratiques

Boîte aux lettres du Père Noël du 1er au 20 décembre 2025

Animation enfants à la Maison des Jurats du 20 au 26 décembre 2025

Horaires tous les jours de 17h30 à 19h30, y compris le 25 décembre .

40300 Rue du Centre Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 68 66

English : La Maison du Père Noël s’invite à la bastide

In Hastingues, Santa Claus has found refuge in a house like no other: the Maison des Jurats, a beautiful listed building in the heart of the village. On the program: letters to Santa Claus, a magical atmosphere and a little surprise entertainment for the children? but shhh, we’re not revealing anything!

