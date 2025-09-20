La maison du projet du chantier de restauration de la Basilique Saint-Maurice vous accueille Centre Culturel Épinal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La maison du projet sera, à la fois, lieu d’information sur le chantier de restauration et, surtout, un lieu de médiation entre le public (spinaliens, touristes, étudiants etc…) et l’édifice, un lieu de réappropriation de l’histoire et de l’architecture d’un monument particulièrement emblématique de la cité. Des vidéos seront à disposition, une maquette chronologique de l’église en 3D sera à manipuler pour comprendre les étapes de sa construction, une paire de lunettes de réalité virtuelle permettra d’accéder à la visite des combles de la basilique, sans y monter…

Enfin, les livrets-jeu « Destination Basilique » (tout public) sont mis à disposition des familles, afin de visiter la basilique tout en s’amusant.

Centre Culturel 4 rue Claude Gellée 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est (0)3 29 64 21 84 Le Centre Culturel a vu le jour en 1977. Il est au service de plus de 80 associations à caractère culturel. Organisme original installé dans un immeuble municipal, au cœur du quartier historique, le Centre Culturel a pour mission de coordonner le calendrier culturel de ses adhérents, en lien avec les services de la Ville, pour la gestion des salles municipales.

Il met à disposition des associations, un espace convivial de rencontres pour organiser des réceptions, des réunions, ainsi qu’une galerie d’exposition, ouverte sur la rue.

Il propose aux associations la possibilité de domiciliation et de boîte aux lettres, un secrétariat gratuit à disposition, ainsi que des prestations de tirages de photocopies, d’affiches et d’affranchissements. Le Centre Culturel assure, ainsi, la promotion des activités de ses adhérents et contribue au développement culturel de la Cité des Images. Dans le cadre du week-end des associations en septembre, il organise également le forum des associations culturelles.

© Maxime Santiago – MGS 3D