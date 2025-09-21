La Maison du Thé Breton en visite guidée Maison du Thé Breton Quimper

La Maison du Thé Breton en visite guidée Maison du Thé Breton Quimper dimanche 21 septembre 2025.

La Maison du Thé Breton en visite guidée Dimanche 21 septembre, 14h30 Maison du Thé Breton Finistère

Durée : 2h / Rdv. Chemin de Coat Bily.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

La Maison du Thé Breton

Visite Guidée – Dimanche / 14h30

Située aux portes du site naturel classé du Stangala, la plantation quimpéroise labellisée biologique de la Maison du Thé Breton a vu plus de 15 000 théiers prendre racine, ce qui fait d’elle l’une des plus grandes plantations bretonnes. Cette plante, introduite en France métropolitaine via un port finistérien a suscité l’intérêt de nombreux botanistes et pépiniéristes quimpérois dès le XIXe siècle. Le visiteur sera invité à découvrir un savoir-faire unique. Nolwenn Jan mettra également en lumière ses pratiques écoresponsables et durables.

—

e-réservation*

Maison du Thé Breton Chemin de Coat Bily 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne https://maisonduthebreton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper