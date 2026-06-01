La Maison du Vélo mobile, Place du Marché · René-Mathieu Cuisnier, Saint-Sulpice-la-Forêt

La Maison du Vélo mobile Vendredi 5 juin, 16h00 Place du Marché · René-Mathieu Cuisnier Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Plus d’informations sur https://www.star.fr/reseau-star/velo/maison-du-velo.

Place du Marché · René-Mathieu Cuisnier Place René-Matthieu Cuisnier, Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.star.fr/reseau-star/velo/maison-du-velo »}]

Vendredi 5 juin 2026 de 16h à 20h sur la place du marché saint-sulpice-la-forêt star

STAR La Maison du Vélo