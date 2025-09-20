LA MAISON DU VÉLO TOULOUSE FÊTE SES 20 ANS ! LA MAISON DU VÉLO Toulouse

LA MAISON DU VÉLO 12 Boulevard Bonrepos Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 23:30:00

2025-09-20

20 ans que La Maison du Vélo roule pour une ville plus douce, plus verte, plus humaine… et ça se fête !

Pour l’occasion, la Maison du Vélo vous embarque pour une journée festive, vélo-fantastique et pleine de surprises. Ateliers, table ronde, parade, concerts, à manger et à boire, DJ sets… Venez célébrer avec eux ces deux décennies de passion cyclable !

Une journée pour vibrer vélo ! Dès 10h à la Maison du Vélo, la journée s’ouvre avec l’exposition photo 20 ans de la MdV et une table ronde sur l’avenir du vélo à Toulouse, suivies jusqu’à 14h par des démonstrations et initiations de Trial VTT avec la Ridin’ Family. L’après-midi se poursuit au parvis de la Gare Matabiau avec un atelier de customisation de vélo et diverses animations de 14h à 15h30, avant le grand départ de la parade festive Paillettes 2000 en direction du Jardin Monplaisir. Dès 16h30, le Jardin Monplaisir devient le cœur battant de la fête avec stands, jeux, sérigraphie en direct, food trucks et buvette, le tout accompagné d’une programmation musicale éclectique Ataraxia Sound System (16h30-20h), Izoï (20h-21h30), puis un DJ set disco-house pailletée jusqu’à 23h30.

Venez comme vous êtes, avec ou sans vélo, prêts à faire la fête ! .

LA MAISON DU VÉLO 12 Boulevard Bonrepos Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 40 64 72 contact@maisonduvelotoulouse.com

English :

la Maison du Vélo has been working for 20 years for a gentler, greener, more humane city? and we’re celebrating!

German :

20 Jahre La Maison du Vélo für eine sanftere, grünere und menschlichere Stadt… und das ist ein Grund zum Feiern!

Italiano :

la Maison du Vélo si batte da 20 anni per una città più dolce, più verde, più umana e festeggia!

Espanol :

la Maison du Vélo lleva 20 años luchando por una ciudad más amable, ecológica y humana… ¡y estamos de celebración!

