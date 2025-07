Afterwork Puzzle Solidaire : Rejoué x Maison du zéro déchet, avec Vicplusgreen ! La maison du zéro déchet Paris

Vous aussi, vous trouvez que les puzzles c’est sous-côté, et que la seconde main, c’est la vie ?

Rejoué et la Maison du Zéro Déchet s’associent pour organiser un afterwork solidaire, parrainé par notre influenceuse préférée : Vicplusgreen.

Le concept est simple :

Tu viens avec un puzzle (ou plusieurs !) dont tu ne te sers plus

Répartis en équipe de 4, on les vérifie ensemble, pour s’assurer qu’ils sont complets

À la fin, ils sont tous en vente au prix unique de 5 euros, ou en troc gratuitement s’ils n’ont pas pu être vérifié.

Comment ça va se passer ?

Entrée gratuite si tu viens avec au moins un puzzle à donner (complet, on espère !)

Sinon, participation solidaire de 5€, ou tarif “soutien” de 10 euros

Sur place : boissons, rencontres, et des grandes tables pour puzzler en équipe

A la fin de l’événement : Les puzzles vérifiés seront vendus à prix unique de 5€ au profit de Rejoué

Les autres seront proposés en troc libre (mais peut-être incomplets !)

Pendant la soirée, on vous proposera de vous faire tirer le portrait et de partager votre plus belle pause puzzle pour soutenir l’asso sur les réseaux sociaux !

Programme

18h30 : accueil à la buvette de la MZD, dépôts des puzzles

18h45 à 20h : puzzle en équipe, en mode chill ou compétitif, à vous de choisir !

(l’équipe la plus rapide aura un petit cadeau offert par Le grenier Ludique !)

Nombre de places limité à 70 – inscrivez-vous vite !

NB : les équipes de 4 personnes (5 max) seront formées sur place, vous pouvez venir seul·e sans problème !

Le jeudi 17 juillet 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit sous condition

L’entrée est à un tarif solidaire de 5€, un tarif soutien de 10€ , ou bine gratuite si vous venez avec un puzzle à donner à l’association !

Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

La maison du zéro déchet 1 passage emma calvé 75012 Paris

https://www.rejoue.asso.fr/?utm_source=Event_mairie_de_paris https://www.facebook.com/AssociationRejoue https://www.facebook.com/AssociationRejoue