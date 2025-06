Dédicace du livre « De la France qui râle à la France qui gagne » La Maison Élysée Paris 28 juin 2025

Le Samedi 28 juin, de 16h à 18h, Romain Lachens, ancien directeur de l’engagement des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, dédicacera son ouvrage « De la France qui râle à la France qui gagne », publié le 22 janvier dernier aux Éditions Fayard.

Dans ce livre préfacé par Teddy Riner, l’auteur livre un témoignage exclusif sur les coulisses de l’organisation des Jeux de Paris 2024, un projet fédérateur qui a mobilisé la nation entière.

« De l’inattendu coup de pouce de George Clooney et Jean Dujardin au geste symbolique d’Olivier Giroud, en passant par le soutien facétieux de Jamel Debbouze, l’auteur nous plonge avec émotion dans tous les grands moments », explique l’éditeur.

Entre 2015 et 2024, Romain Lachens dirigeait la Direction

de l’Engagement. Il pilotait les sujets relatifs à l’influence, l’engagement

grand public, les territoires et la marque équipe de France pour les Jeux

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Son rôle au sein de cette direction de l’engagement : faire en sorte que les Jeux passent d’acceptables à désirables, notamment via la mise en place de différents dispositifs pour que les Français deviennent acteurs de l’événement : Organisation du Marathon Grand Public des Jeux (40000 coureurs), des carrés de supporters (250.000 fans dans les tribunes), du label Terre de Jeux 2024 (5000 entités labellisées), du Club Paris 2024 (5 millions de membres)…

Le samedi 28 juin 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-28T19:00:00+02:00

2025-06-28T17:00:00+02:00_2025-06-28T19:00:00+02:00

fin : 2025-06-28T21:00:00+02:00

La Maison Élysée 88, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

https://www.facebook.com/people/La-Maison-Élysée/61565410984271 https://www.facebook.com/people/La-Maison-Élysée/61565410984271

Le samedi 28 juin 2025, de 16h à 18h, Romain Lachens, ancien directeur de l’engagement des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, dédicacera son ouvrage « De la France qui râle à la France qui gagne », publié aux Éditions Fayard, qui retrace son expérience et les coulisses de l’organisation des Jeux.