Découvrez les archives de l’Élysée : Une exposition inédite à découvrir le 25 Juin La Maison Élysée Paris 25 juin 2025

Le 25 juin prochain, deux agents de la mission « Archives et mémoire » de la présidence présenteront une exposition à la Maison Élysée. Cette présentation offrira un aperçu unique des secrets du Palais et du travail de conservation des documents de la présidence de la République.

Le service des archives, créé en 1974 par Valéry Giscard d’Estaing, compte aujourd’hui six membres. Il assure la conservation de divers documents, allant des dossiers imprimés aux extraits de messageries, en passant par les photographies et les vidéos. À la fin de chaque mandat, ces documents sont classés et transmis aux Archives nationales, devenant ainsi des ressources précieuses pour les chercheurs et historiens.

En parallèle, les documentalistes et bibliothécaires de la mission travaillent sur des dossiers documentaires sur-mesure pour les conseillers du cabinet, en s’appuyant sur une bibliothèque riche de 25 000 titres.

Pour la présentation du 25 juin, les agents ont sélectionné des documents inédits du fonds d’archives présidentiel, avec un focus sur les jardins et les festivités républicaines.

Le mercredi 25 juin 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

La Maison Élysée 88, rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris

https://www.facebook.com/people/La-Maison-Élysée/61565410984271

