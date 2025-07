La maison en petits cubes Bibliothèque Triangle Rennes

La maison en petits cubes Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 22 octobre, 15h30 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Projection d’un court-métrage d’animation de Kunio Katô.

Il a fait l’objet d’une adaptation en livre illustré afin de compléter l’histoire. Le texte sera lu à voix haute à la suite de la projection.

Début : 2025-10-22T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-22T16:00:00.000+02:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 95

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93