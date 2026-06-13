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AGENDA · Tréguier

La maison Ernest Renan Maison Natale d’Ernest Renan Tréguier

samedi 19 septembre 2026 · Maison Natale d'Ernest Renan · Tréguier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Maison Natale d'Ernest Renan
Adresse
20 Rue Ernest Renan
Ville
22220 Tréguier
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Tréguier

La maison Ernest Renan

Maison Natale d’Ernest Renan 20 Rue Ernest Renan Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Accès libre et gratuit à la maison Ernest Renan à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.   .

Maison Natale d’Ernest Renan 20 Rue Ernest Renan Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 45 63 

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English :

L’événement La maison Ernest Renan Tréguier a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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