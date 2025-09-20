« La Maison Farnault/Maison des Sancerre : témoin architectural de l’âge d’or de Sancerre » Église Saint-Pierre ou Saint-Père-la-None Sancerre

Gratuit

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Samedi 20 septembre à 16h, Emmanuel Marot, directeur de la Maison des Sancerre, animera une conférence à la Petite Maison de la culture.

Intitulée « La Maison Farnault/Maison des Sancerre : témoin architectural de l’âge d’or de Sancerre », elle dévoilera l’histoire et les secrets de cette demeure emblématique.

Une occasion unique de plonger dans le patrimoine sancerrois.

L'église fut fondée au Xe siècle par les moines de Saint-Satur et constituait un prieuré avec bâtiments d'habitation et hospice. Pendant les guerres du XIVe siècle, les Anglais pillent Saint-Satur. L'église est complètement détruite par les protestants en 1567. Elle fut abandonnée dès 1777 : seul le portail occidental subsiste. Il fut englobé dans un mur de clôture et le reste du terrain remblayé. Le portail s'ouvre par une baie en cintre surbaissé, surmonté de trois rouleaux de voussure plein cintre en retrait les uns des autres. La nef se composait de cinq travées, avec vaisseau central et collatéraux. Chaque travée comporte deux piles séparant les trois vaisseaux. Chaque pile est composée de quatre grosses colonnes sur dosseret et huit colonnettes accompagnant deux à deux chacune de ces demi-colonnes.

