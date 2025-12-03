LA MAISON HANTÉE – PALAIS DES GLACES Paris

LA MAISON HANTÉE Début : 2026-01-24 à 14:00. Tarif : – euros.

LA MAISON HANTÉELe spectacle Musical pour toute la famille ! Écrit et composé par Nicolas Nebot & Dominique Mattei A l'aube de ses 12 ans, le destin de la jeune Ely va basculer lorsqu'elle emménage dans une étrange maison. Accompagnée de ses parents et de son grand-père elle va faire la connaissance d'Alfred, un drôle de fantôme qui va l'entrainer dans une aventure extraordinaire. Sur la scène du Palais des Glaces, une troupe de neuf comédiens, chanteurs, danseurs vous fera vivre une expérience hors du commun. La Maison Hantée, est un spectacle musical immersif d'un genre nouveau qui place le spectateur au cœur même de l'action. Entrez et prenez place, vous allez adorer avoir peur ! UN SPECTACLE IMMERSIF À 360°, EN ORCHESTRE, POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE. Par l'équipe créative de "Jules Verne" Artistes : En alternance Pia et Louanne, Amélie Foubert, Emmanuel Quatra, Franck Vincent et Laurent Arcaro. Danseurs/Danseuses : Eva Vang, Camille Fournier, Mirana Ralaison et Alexandre Tejero. Texte et mise en scène : Nicolas Nebot Musiques : Dominique Mattei Chorégraphies : Patricia Delon Marionnettes : Mehdi Garrigues À partir de 5 ans

PALAIS DES GLACES 37 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris 75