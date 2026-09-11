La Maison Henri Martel, Musé Henri Martel164 rue Voltaire – 59450 Sin le Noble, Sin-le-Noble
dimanche 20 septembre 2026 · Musé Henri Martel164 rue Voltaire – 59450 Sin le Noble · Sin-le-Noble
Informations pratiques
La Maison Henri Martel Dimanche 20 septembre, 10h00 Musé Henri Martel164 rue Voltaire – 59450 Sin le Noble Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
– Visite libre du musée et de sa bibliothèque, avec des visites guidées sur demande et une lecture de la biographie d’Henri Martel à 16h00.
– 15h00 représentions danse avec l’association en partenariat avec l’association « Gym Fitness Sinoise »
– Animation autour des jeux de société et des jeux anciens en partenariat avec l’association « Entraide »
Organisé par l’association « Les Ami(e)s d’Elise et d’Henri Martel »
Lieu : 164 rue Voltaire – 59450 Sin le Noble
Renseignements : Mr Ludodic Boulanger 06 52 31 21 64
Musé Henri Martel164 rue Voltaire – 59450 Sin le Noble 164 rue Voltaire – 59450 Sin le Noble Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France
– Visite libre du musée et de sa bibliothèque, avec des visites guidées sur demande et une lecture de la biographie d’Henri Martel à 16h00.
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