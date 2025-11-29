La Maison Illuminée

2, La Grande Sapinière Noyen-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

La magie de Noël

Grand événement cette année avec feux d'artifice, marché de Noël avec plusieurs exposants et aussi la visite du jardin illuminée et puis l'arrivée du père Noël avec beaucoup de gourmandises !!! Vin et chocolat chaud vous attendent avec aussi une restauration sur place.

2, La Grande Sapinière Noyen-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire aymericforest49@gmail.com

English :

The magic of Christmas

German :

Der Zauber von Weihnachten

Italiano :

La magia del Natale

Espanol :

La magia de la Navidad

L’événement La Maison Illuminée Noyen-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Vallée de la Sarthe