La Maison Illuminée Noyen-sur-Sarthe
La Maison Illuminée Noyen-sur-Sarthe samedi 29 novembre 2025.
La Maison Illuminée
2, La Grande Sapinière Noyen-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-11-29 18:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
La magie de Noël
Grand événement cette année avec feux d’artifice, marché de Noël avec plusieurs exposants et aussi la visite du jardin illuminée et puis l’arrivée du père Noël avec beaucoup de gourmandises !!! Vin et chocolat chaud vous attendent avec aussi une restauration sur place. .
2, La Grande Sapinière Noyen-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire aymericforest49@gmail.com
English :
The magic of Christmas
German :
Der Zauber von Weihnachten
Italiano :
La magia del Natale
Espanol :
La magia de la Navidad
