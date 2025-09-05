La maison invisible 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

La maison invisible 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement mercredi 4 février 2026.

La maison invisible

Mercredi 4 février 2026 à partir de 14h30.

Samedi 7 février 2026 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 14:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-07

Vous connaissez Monsieur Wazabi. Non ? Ce solo clownesque et musical a destination des 3-6 ans a un dispositif scénique très léger pouvant ainsi facilement se déplacer dans les écoles.Enfants

Vous connaissez Monsieur Wazabi. Non ? Ce solo clownesque et musical a destination des 3-6 ans a un dispositif scénique très léger pouvant ainsi facilement se déplacer dans les écoles.



Mêlant le mime, le jonglage au théâtre burlesque, ce spectacle tout terrain a tout pour satisfaire les petits experts du genre et accompagnera à la fois facilement les premiers pas des petits spectateurs dans leur expérience de découverte d’un premier spectacle.



C’est celui qui donne les couleurs aux maisons. De quelle couleur est la tienne ? Bleu, jaune, rose… La mienne est violette. Il a des gants verts, une casquette rouge et des baskets… très stylées.



c’est l’histoire d’une rencontre, celle d’un clown peintre en bâtiment et d’une maison invisible qui cherche sa couleur, une quête aux petits bonheurs qui démontre qu’avec l’imagination, on peut se sortir de toutes les situations. .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 40 71 contact@badaboum-theatre.com

English :

You know Monsieur Wazabi, don’t you? No? this clowning and musical solo for 3-6 year-olds has a very light stage set-up, making it easy to move around schools.

German :

Sie kennen Monsieur Wazabi. Dieses clowneske und musikalische Solo für 3- bis 6-Jährige hat eine sehr leichte Bühne und kann daher leicht in Schulen mitgenommen werden.

Italiano :

Conoscete Monsieur Wazabi, vero? No? Questo spettacolo clownesco e musicale per bambini dai 3 ai 6 anni ha un allestimento scenico molto leggero, quindi è facile da spostare nelle scuole.

Espanol :

Conoce a Monsieur Wazabi, ¿verdad? ¿No? Este espectáculo clownesco y musical en solitario para niños de 3 a 6 años tiene un montaje escénico muy ligero, por lo que es fácil moverse por las escuelas.

L’événement La maison invisible Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille