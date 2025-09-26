LA MAISON JAUNE EXPOSITIONS RESIDENCE D’ARTISTES LA MAISON JAUNE Revel

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

Venez admirer les œuvres !

Expositions le 26/27 et 28 septembre à la Résidence d’Artistes « La Maison Jaune » / Œuvres de Françoise LAURENS et Charles CAMBE / Ouvertures le vendredi de 14h à 19h et le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h / VERNISSAGE le vendredi 26 septembre « de 18h39 à bien + plus tard »… .

RESIDENCE D’ARTISTES LA MAISON JAUNE 31 Avenue de la Gare Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie

