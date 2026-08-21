La Maison la Fumée réinvente le fumé, 46 ruelle victorin Lurel, Vieux-Habitants

Informations pratiques

La Maison la Fumée réinvente le fumé Samedi 19 septembre, 09h00 46 ruelle victorin Lurel Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Nichée à Vieux-Habitants, la Maison La Fumée sublime le savoir-faire artisanal depuis 2020. Découvrez une sélection inédite d’épices et de spiritueux aux notes fumées incomparables.

Au cœur de la Maison La Fumée, nous transformons le fumage traditionnel en une expérience gustative d’exception, guidée par la passion du geste parfait.

En cette journée, nous avons le plaisir de partager avec vous une attention toute particulière.

46 ruelle victorin Lurel 46 Rle Victorin Lurel, Vieux-Habitants 97119, Vieux-Habitants 97119 Guadeloupe Guadeloupe +590.690.82.55.55 Maison La Fumée est fière de la reconnaissance internationale de ses produits,

Maison La Fumée est une entreprise familiale et artisanale unique, fondée en 2020 par Marc PATUROT, maître artisan fumeur passionné.

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