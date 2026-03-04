LA MAISON LA NUIT, Département du Loiret,

LA MAISON LA NUIT Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Dans la maison, le jour, une gentille petite famille vit sa vie, comme des millions d’autres. Mais dans la maison, la nuit, c’est au tour d’un groupe de monstres d’investir les lieux pour vaquer à sa propre routine.

Dans une mise en scène légère et poétique, cette étrange cohabitation nous est contée par une bande musicale atypique et taillée sur mesure pour l’univers de la bande dessinée.

Département du Loiret Centre-Val de Loire

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Jeux de vilains