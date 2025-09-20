La Maison Natale de Marcel Pagnol Maison natale de Marcel Pagnol Aubagne

La Maison Natale de Marcel Pagnol Maison natale de Marcel Pagnol Aubagne samedi 20 septembre 2025.

La Maison Natale de Marcel Pagnol 20 et 21 septembre Maison natale de Marcel Pagnol Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Souvenirs d’enfance, photographies, lettres manuscrites et reconstitution de l’appartement familial replongent le visiteur dans la vie et l’œuvre de notre célèbre académicien.

Maison natale de Marcel Pagnol 16 cours Barthélemy, 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville d’Aubagne