« La Maison Pech se refait une beauté ! » : Animations et ateliers sur la rénovation du patrimoine bâti Maison PECH Vinassan

« La Maison Pech se refait une beauté ! » : Animations et ateliers sur la rénovation du patrimoine bâti Samedi 20 septembre, 09h00 Maison PECH Aude

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Maison Pech : une journée autour de la rénovation du bâti ancien

Après le succès de l’édition 2024, la Maison Pech, bâtisse emblématique de Vinassan datant de 1882, poursuit sa métamorphose.

Le temps d’une journée immersive, festive et pédagogique, venez explorer les enjeux de la rénovation du patrimoine ancien.

Conseils & Informations

Échanges avec les conseillers de la Maison de l’Habitat du Grand Narbonne (rénovation énergétique, humidité, restauration patrimoniale)

Exposition d’aquarelles de façades traditionnelles

Maquettes pédagogiques à découvrir sur place

Ateliers & Démonstrations

Peintures traditionnelles de menuiseries (Ocre rouge, Terre verte, Gris clair) avec Thibault Ferreiro, maçon du patrimoine et peintre en décor

Auto-rénovation en paille : isolation murale avec bottes de paille (avec le Réseau Français de la Construction Paille et les Compagnons Bâtisseurs)

Fabrique ta façade : créez votre propre maquette de façade typique avec Lutin des Mers, à emporter en fin d’atelier

Jeux & Animations

Escape Game 1857 : Aidez M. Manfroid à restaurer sa maison — sessions de 45 min, 2 à 8 personnes

Jouons le patrimoine : jeu de piste familial dans les rues de Vinassan, livret-jeu fourni par le CAUE de l’Aude

Une journée ludique, créative et riche en savoir-faire pour petits et grands curieux du patrimoine bâti !

Maison PECH 11 av Etienne Montestruc, 11110 Vinassan Vinassan 11110 Aude Occitanie 04 68 65 41 68 https://www.legrandnarbonne.com/maison-habitat Remise agricole, maison bourgeoise, le site de la Maison Pech traverse les années depuis 1882 sans prendre une ride, ou presque !

Toute la journée, conseils, ateliers, et démonstrations seront proposés sur place, pour redonner notamment des couleurs à la belle endormie. Parking à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Le Grand Narbonne / Sophie Feral