LA MAISON PÊCHE NATURE EN FÊTE ! Lieu-dit Montayer Brissac Loire Aubance

LA MAISON PÊCHE NATURE EN FÊTE ! Lieu-dit Montayer Brissac Loire Aubance dimanche 14 septembre 2025.

LA MAISON PÊCHE NATURE EN FÊTE !

Lieu-dit Montayer Etang de Montayer Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

La Maison Pêche Nature en fête ! 4ème édition

Au programme de cette journée

-Pêche au coup

-Balade en calèche*

-Balade botanique*

-Visite des aquariums et de la pisciculture*

-Animations autour des petites bêtes de la mare

-Animation détente et dégustation de tisanes sauvages

-Spectacle « Pièces d’eaux » par Spectabilis toute la journée

-Ateliers créatifs et découverte de la biodiversité

*sur réservation conseillée au 02 41 87 57 09

Animations gratuites, tout public. Espace bar et restauration.

Plus d’informations sur le programme des animations sur www.fedepeche49.fr .

Lieu-dit Montayer Etang de Montayer Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09

English :

La Maison Pêche Nature celebrates! 4th edition

German :

Das Haus Angeln Natur feiert! 4. Ausgabe

Italiano :

La Maison Pêche Nature festeggia! 4a edizione

Espanol :

La Maison Pêche Nature está de fiesta 4ª edición

L’événement LA MAISON PÊCHE NATURE EN FÊTE ! Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages