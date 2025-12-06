La maison pop’ fête le printemps Montendre
La maison pop’ fête le printemps Montendre mardi 7 avril 2026.
La maison pop’ fête le printemps
11 avenue de la Gare Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-08 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16
De la poésie, de la balade, de la lecture mille et une idées pour fêter l’arrivée de cette si belle saison. Il y en aura pour tout le monde les familles, les adultes, les ados, les enfants. Balade, ateliers créatifs, temps d’accueil des familles.
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11 avenue de la Gare Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 43 67 accueil@lamaisonpop.com
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English :
Poetry, walks, reading: a thousand and one ideas to celebrate the arrival of this beautiful season. There’s something for everyone: families, adults, teenagers and children. Strolls, creative workshops, family get-togethers.
L’événement La maison pop’ fête le printemps Montendre a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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