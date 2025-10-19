« La maison ; première architecture, une idée, une création » Porte de Mons, Place Vauban Maubeuge

« La maison ; première architecture, une idée, une création » Porte de Mons, Place Vauban Maubeuge dimanche 19 octobre 2025.

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T16:00:00

Cet atelier vous propose de manipuler, modéliser et construire une maquette. Que vous soyez passionné d’architecture, curieux de design ou simplement amateur de bricolage créatif, venez imaginer l’architecture autrement.

©Ville de Maubeuge