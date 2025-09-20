LA MAISON RADIEUSE A 70 ANS ! Maison Radieuse – Le Corbusier Rezé

LA MAISON RADIEUSE A 70 ANS ! Maison Radieuse – Le Corbusier Rezé samedi 20 septembre 2025.

LA MAISON RADIEUSE A 70 ANS ! 20 et 21 septembre Maison Radieuse – Le Corbusier Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Avec l’Association des habitantes et habitants de la Maison Radieuse (AHMR)

– Le samedi de 14h à 17 :

Explication des façades, expositions, animations tout public et tables rondes

-> ATTENTION : ANIMATIONS EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.

– Le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30 :

Visites de la Maison Radieuse en compagnie de ses habitantes et habitants (appartements, toit-terrasse et école)

-> ATTENTION : CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉE À 700 PERSONNES POUR LA JOURNÉE / PAS DE RÉSERVATION.

Maison Radieuse – Le Corbusier rue Théodore Brosseaud, 44400 Rezé Rezé 44400 La Houssais Loire-Atlantique Pays de la Loire Véritable « village vertical » conçu par le célèbre architecte Le Corbusier, la Maison Radieuse de Rezé est la deuxième de ses « Unités d’Habitation » après la Cité Radieuse de Marseille. Entourée d’un parc de 6 hectares, elle compte 294 logements, 6 rues intérieures et une école maternelle à son sommet. Tramway 3 : arrêt Espace Diderot, Bus 30 et 97 : arrêt Le Corbusier. Les parkings situés au pied de l’immeuble sont strictement réservés aux habitants de la Maison Radieuse.

Avec l’Association des habitantes et habitants de la Maison Radieuse (AHMR)

© AHMR / Fondation Le Corbusier-ADAGP