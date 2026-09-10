La Maison Rêvée – Expositions, La Maison RêVée, Bègles

Informations pratiques

La Maison Rêvée – Expositions Samedi 19 septembre, 10h30 La Maison RêVée Gironde

Entrée libre sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

LE MONDE DES CARRELETS

Au travers de ses peintures, l’artiste Bernadette Blanc propose de célébrer un emblème majeur de l’identité fluviale : les carrelets.

La Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 0760327666 https://www.maisonrevee.org https://www.instagram.com/maisonrevee/;https://www.facebook.com/maisonreveePlaneteB Située à Bègles, à proximité de Rives d’Arcins, la Maison RêVée est un tiers-lieu associatif consacré au zéro déchet et à l’économie circulaire. Ouverte en 2024 dans une ancienne maison de maître en pierre de taille, elle est nichée au cœur du centre de tri, en bord de Garonne.

À la fois pédagogique, ludique et convivial, le lieu accueille des ateliers et des animations, un pôle de réparation, une bricothèque permettant d’emprunter gratuitement des outils pour la maison et le jardin, une bibliothèque partagée, un comptoir de vente artisanale, des expositions, une grainothèque et un jardin potager.

La Maison RêVée propose notamment des Repair Cafés, durant lesquels des bénévoles accompagnent les participants dans la réparation de petits appareils électriques ou électroménagers. Des ateliers de couture permettent également de créer, réparer ou transformer des vêtements, des accessoires et des chutes de tissu. Petits et grands peuvent aussi participer à des ateliers créatifs fondés sur la récupération et le réemploi des matériaux, ainsi qu’à des temps d’intelligence collective consacrés aux enjeux du développement durable, comme les Fresques.

Du mardi au samedi midi, le Café-Cantine accueille le grand public autour d’une cuisine faite maison, composée de plus de 50 % de produits biologiques et privilégiant autant que possible les circuits courts, le tout à des prix accessibles. La réservation est recommandée au 07 60 32 76 66.

À l’étage, un plateau partagé peut être aménagé en espace de travail collaboratif ou privatisé pour différents événements. Accès possible en bus (ligne 73, arrêt Port de Bègles, à 500m), BatO (ligne 3, arrêt Port de Bègles, à 100m), vélo (arceaux devant la Maison RêVée) et voiture (parking devant le centre de tri de déchets Valbom).

Accès PMR.

Exposition de peintures. Peintures exposition

©