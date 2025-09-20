LA MAISON RIGOLOTE 58 ter rue du Hameau Laval
LA MAISON RIGOLOTE 58 ter rue du Hameau Laval samedi 20 septembre 2025.
LA MAISON RIGOLOTE 20 et 21 septembre 58 ter rue du Hameau Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
Léo, Léonie et compagnie, la Jeunesse s’expose à Laval
58 ter rue du Hameau 53000 LAVAL Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
Léo, Léonie et compagnie, la Jeunesse s’expose à Laval