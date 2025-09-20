La Maison Rigolote La Maison Rigolote Laval

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Maison Rigolote ouvre ses portes et propose une exposition « Léo, Léonie et Compagnie, les jeunes s’exposent à Laval. »

La Maison Rigolote 58ter rue du Hameau 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire 06 95 00 79 41 https://aaa53.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100010896844726 Lieu d’exposition d’artistes locaux, sculpture, peinture, photographie, gravure etc…et présence d’une artothèque pour location d’oeuvres artistiques. Lignes de bus et parking à proximité.

