La Maison Sublime Rouen

La Maison Sublime Rouen samedi 6 septembre 2025.

La Maison Sublime

36 Rue aux Juifs Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 14:30:00

fin : 2025-12-21 15:30:00

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-21 2025-10-23 2025-10-25 2025-10-28 2025-10-30 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

Accompagnés d’un guide conférencier partez à la découverte de la crypte archéologique renfermant cet édifice unique en France, le plus ancien monument juif de France, témoin de l’implantation de la communauté juive à Rouen depuis le XIe siècle.

Que cette maison soit sublime , voici l’un des graffiti en hébreu gravé sur les pierres de ce monument construit vers 1100. Redécouvert en 1976 sous la cour du palais de justice de Rouen, ses vestiges n’ont alors cessé d’alimenter les débats quant à son usage d’origine. Ecole rabbinique, résidence privée ou encore synagogue, aujourd’hui encore le mystère reste entier.

Construite au début du 12ème siècle, la Maison Sublime est un édifice roman en pierre de taille. Bien que sa fonction ne soit pas tranchée, la présence de graffitis hébraïques gravés sur ses murs confirme son appartenance à la communauté juive de Rouen. Elle est ainsi le plus ancien monument juif subsistant en France.

La Maison Sublime est le témoignage architectural d’un pan important de l’histoire de la ville, celui du judaïsme médiéval. Du 11ème siècle jusqu’au début du 14ème siècle la communauté juive de Rouen joue un rôle majeur dans l’essor économique, intellectuel et spirituel de la ville. .

36 Rue aux Juifs Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

