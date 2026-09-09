La Maison sur le fleuve fête Halloween parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu’au croisement de l’impasse St Fiacre Cognac
samedi 31 octobre 2026 · parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu'au croisement de l'impasse St Fiacre · Cognac
Informations pratiques
Cognac
La Maison sur le fleuve fête Halloween
parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu’au croisement de l’impasse St Fiacre impasse saint fiacre Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 17:00:00
fin : 2026-10-31 19:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Venez célébrer Halloween en partant à la chasse aux bonbons à la Maison sur le fleuve!
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parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu’au croisement de l’impasse St Fiacre impasse saint fiacre Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 17 24
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English :
Come celebrate Halloween by going on a trick-or-treat hunt at Maison sur le fleuve!
L’événement La Maison sur le fleuve fête Halloween Cognac a été mis à jour le 2026-08-31 par Destination Cognac
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