La Maison Tellier + 1re partie Fosse Argentan

La Maison Tellier + 1re partie Fosse

1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Folklove est le huitième album du combo normand. Helmut et sa clique continuent d’explorer l’insondable beauté d’être en vie, la joie échevelée de n’avoir jamais failli à leur promesse faire la musique qu’ils aiment, aimer la musique qu’ils font. Tout est dans le titre, clin d’œil à l’ultime album des 16Horsepower un album pour célébrer leur amour de la musique folk des mariachis tex mex de Calexico aux ballades brumeuses de Shane Mc Gowan en passant par les poussières brûlantes d’Ali Farka Touré et leur amour des humains, même quand ceux-ci font n’importe quoi.

À travers son premier album Entre les roches, Fosse nous guide à pas de loup d’un versant à l’autre de la montagne et nous fait partager les visions nocturnes et surréalistes de son auteur Christophe Blanchet. La saveur qui s’en échappe est une folie douce, un goût de l’étrange pour des balades rock, vaporeuses parfois pince-sans-rire.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la ville d’Argentan. .

1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00

