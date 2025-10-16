LA MAISON TELLIER Quai des Arts Argentan

LA MAISON TELLIER

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

F0lkl0ve , le huitième album du combo normand.

La clique Tellier continue d’explorer l’insondable beauté d’être en vie, la joie échevelée de n’avoir jamais failli à leur promesse

faire la musique qu’ils aiment, aimer la musique qu’ils font.

Tout est dans le titre, clin d’oeil à l’ultime album des 16Horsepower un album pour célébrer leur amour de la

musiques folk des mariachis tex mex de Calexico aux ballades brumeuses de Shane Mc Gowan en passant par les poussières

brûlantes d’Ali Farka Touré et leur amour des humains, même quand ceux-ci font n’importe quoi.

That’s all, Folks. .

