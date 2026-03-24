La Maison Tellier au Camji à Niort

3 Rue de l’Ancien Musée Niort Deux-Sèvres

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

*Timidité des Arbres* est le huitième album du groupe normand, toujours fidèle à son esprit libre et à son goût pour la musique jouée avec cœur. Helmut et son équipe y célèbrent la joie simple d’être en vie et de créer sans compromis. L’album rend hommage aux folklores qui les inspirent, de Calexico à Shane McGowan en passant par Ali Farka Touré. C’est une déclaration d’amour aux musiques du monde autant qu’aux humains, même dans leurs travers. Un disque chaleureux, sincère et profondément vivant.

Tarifs En ligne (20€) Sur place (23€) Abonné·e Camji (18€) Abonné·e partenaire (19€) Réduit (15€) .

3 Rue de l’Ancien Musée Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : La Maison Tellier au Camji à Niort

L’événement La Maison Tellier au Camji à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Niort Marais Poitevin