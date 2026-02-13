La Maison Tellier + Las Arrieras

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Toujours le meilleur rapport qualité-prix de la musique avec instruments en France. Helmut et sa clique continuent d’explorer l’insondable beauté d’être en vie, la joie échevelée de n’avoir jamais failli à leur promesse.

La Maison Tellier

Toujours le meilleur rapport qualité-prix de la musique avec instruments en France. Helmut et sa clique continuent d’explorer l’insondable beauté d’être en vie, la joie échevelée de n’avoir jamais failli à leur promesse faire la musique qu’ils aiment, aimer la musique qu’ils font. Tout est dans le titre, clin d’œil à l’ultime album des 16Horsepower un album pour célébrer leur amour de la musiques folk des mariachis tex mex de Calexico aux ballades brumeuses de Shane Mc Gowan en passant par les poussières brûlantes d’Ali Farka Touré et leur amour des humains, même quand ceux-ci font n’importe quoi. That’s all, Folks.

Las Arrieras

Mariachi ArrieraSomos est le premier mariachi féminin en France, fondé en 2020 par l’artiste mexicaine Alicia Leos. Composé de musiciennes professionnelles d’Europe et d’Amérique latine, le groupe propose une relecture du mariachi traditionnel sous une perspective contemporaine, féministe et multiculturelle. Leur proposition allie, excellence musicale, mise en scène soignée et fort engagement artistique et social.

Au fil de son parcours, le groupe a participé à des festivals internationaux en Europe et au Mexique, et a collaboré avec des artistes et institutions de renom tels que Dior Paris, l’UNESCO ou encore le Festival du Jour des Morts à Paris. En 2025, le groupe lance son premier EP, affirmant ainsi sa place de référence du mariachi moderne en Europe. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

Still the best value in instrumented music in France. Helmut and his band continue to explore the unfathomable beauty of being alive, the unbridled joy of never having failed in their promise.

