La Maison Tellier + Meimuna ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

La Maison Tellier + Meimuna

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La Maison Tellier revient à Echo System pour la tournée des 20 ans.

Sur scène, le groupe déploie un son chaleureux, entre guitares, cuivres et voix qui portent les morceaux.

En ouverture, Meimuna installe une ambiance plus intime, entre français et anglais, avec une écriture sensible et des mélodies qui prennent le temps. .

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr

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English : La Maison Tellier + Meimuna

L’événement La Maison Tellier + Meimuna Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE