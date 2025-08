La Maison Tellier Salle Paul Fort Nantes

La Maison Tellier Salle Paul Fort Nantes jeudi 19 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 20:30 –

Gratuit : non de 27€ à 32€ Adulte

On les pensait disloqués entre de nouveaux projets : Vieux Garçon, projet solo du chanteur Helmut ; Animal Triste, projet rock ténébreux de deux d’entre eux et le spectacle hommage à Neil Young, Harvest. Mais le groupe revient avec un nouvel album début 2026, continuant d’explorer l’insondable beauté d’être en vie, la joie échevelée de n’avoir jamais failli à leur promesse : faire la musique qu’ils aiment, aimer la musique qu’ils font. Tout est dans le titre ; un clin d’œil à l’ultime opus des 16 Horsepower : un disque pour célébrer leur amour de la musique folk – des mariachis tex-mex de Calexico aux ballades brumeuses de Shane MacGowan en passant par les poussières brûlantes d’Ali Farka Touré – et leur amour des humains, même quand ceux-ci font n’importe quoi.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000