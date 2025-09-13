La maison VEDA, Centre de Yoga | Journées Portes Ouvertes La maison VEDA Saint-Simon
La maison VEDA, Centre de Yoga | Journées Portes Ouvertes La maison VEDA Saint-Simon samedi 13 septembre 2025.
La maison VEDA, Centre de Yoga | Journées Portes Ouvertes
La maison VEDA 4 rue des moulins Saint-Simon Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 09:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-13 2025-09-20
Venez découvrir notre centre de yoga, La maison VEDA, et testez différents styles de yoga avec nos 14 cours gratuits (dont 2 pour enfants)
.
La maison VEDA 4 rue des moulins Saint-Simon 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 54 49 42
English :
Come and discover our yoga center, La maison VEDA, and try out different styles of yoga with our 14 free classes (including 2 for children)
German :
Besuchen Sie unser Yogazentrum, Das VEDA-Haus, und probieren Sie verschiedene Yogastile in unseren 14 kostenlosen Kursen (davon 2 für Kinder) aus
Italiano :
Venite a scoprire il nostro centro yoga, La maison VEDA, e provate diversi stili di yoga con le nostre 14 lezioni gratuite (di cui 2 per bambini)
Espanol :
Venga a descubrir nuestro centro de yoga, La maison VEDA, y pruebe diferentes estilos de yoga con nuestras 14 clases gratuitas (2 de ellas para niños)
L’événement La maison VEDA, Centre de Yoga | Journées Portes Ouvertes Saint-Simon a été mis à jour le 2025-09-02 par Destination Cognac