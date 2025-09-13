La maison VEDA, Centre de Yoga | Journées Portes Ouvertes La maison VEDA Saint-Simon

La maison VEDA 4 rue des moulins Saint-Simon Charente

Début : 2025-09-13 09:30:00

fin : 2025-09-20

Venez découvrir notre centre de yoga, La maison VEDA, et testez différents styles de yoga avec nos 14 cours gratuits (dont 2 pour enfants)

.

La maison VEDA 4 rue des moulins Saint-Simon 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 54 49 42

English :

Come and discover our yoga center, La maison VEDA, and try out different styles of yoga with our 14 free classes (including 2 for children)

German :

Besuchen Sie unser Yogazentrum, Das VEDA-Haus, und probieren Sie verschiedene Yogastile in unseren 14 kostenlosen Kursen (davon 2 für Kinder) aus

Italiano :

Venite a scoprire il nostro centro yoga, La maison VEDA, e provate diversi stili di yoga con le nostre 14 lezioni gratuite (di cui 2 per bambini)

Espanol :

Venga a descubrir nuestro centro de yoga, La maison VEDA, y pruebe diferentes estilos de yoga con nuestras 14 clases gratuitas (2 de ellas para niños)

