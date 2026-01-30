La Maison Vlaminck Rueil-la-Gadelière

La Maison Vlaminck

Entrez dans l’intimité du peintre Maurice de Vlaminck, figure emblématique du mouvement fauve. Guidés par les récits passionnés de la petite-fille de l’artiste, vous plongerez au cœur de sa maison-atelier et vous découvrirez l’univers qui l’a inspiré.

Une visite qui vous transporte dans la vie et l’œuvre d’un créateur qui a su bousculer les codes de son époque, en toute liberté.

120 La Tourillière Rueil-la-Gadelière 28270 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

English :

Enter the intimate world of painter Maurice de Vlaminck, an emblematic figure of the fauve movement. Guided by the passionate narration of the artist?s granddaughter, you will plunge into the heart of his home-studio and discover the world that inspired him.

