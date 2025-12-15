La maîtresse de mon fils Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

La maîtresse de mon fils

Samedi 10 janvier 2026 de 21h30 à 22h45.

Samedi 17 janvier 2026 de 21h30 à 22h45.

Samedi 24 janvier 2026 de 21h30 à 22h45.

Samedi 31 janvier 2026 de 21h30 à 22h45.

Samedi 14 février 2026 de 21h30 à 22h45.

Vendredi 10 avril 2026 de 19h30 à 20h45.

Vendredi 10 avril 2026 de 19h30 à 20h45.

Samedi 11 avril 2026 de 19h30 à 20h45.

Le 16/19 Comédie Marseille
16 quai de Rive Neuve
Marseille 7e Arrondissement
Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 24 EUR

Tous à l’école pour une comédie grinçante et savoureuse !

Lionel, père de famille divorcé et célibataire, est convoqué à l’école de son fils suite à un cours d’éveil à l’art pictural au prétexte qu’un de ses dessins serait selon la maîtresse un peu trop porté sur la chose . Entre sidération et colère devant les arguments qu’il trouve absurdes pour condamner un garçon de 8 ans, Lionel va tout faire pour ébranler les certitudes de cette maîtresse.



Cette première entrevue musclée marquera le début d’une série de rencontres entre le parent et l’institutrice qui les mènera là où ils ne s’y attendaient absolument pas.



Une Comédie d’Alexis Macquart



Avec Aurélie Mèle Et Camille Damour (que vous avez pu voir dans Couple en danger) .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Everyone’s off to school for a gritty, tasty comedy!

