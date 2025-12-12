LA MAITRESSE DE MON FILS – THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu

LA MAITRESSE DE MON FILS Début : 2026-03-14 à 18:00. Tarif : – euros.

Une nouvelle Comédie d’Alexis Macquart, l’auteur des Desperate Housemen. Lionel, père de famille divorcé et célibataire, est convoqué à l’école de son fils suite à un cours d’éveil à l’art pictural au prétexte qu’un de ses dessins serait selon la maîtresse un peu trop porté sur la chose . Entre sidération et colère devant les arguments qu’il trouve absurdes pour condamner un garçon de 8 ans, Lionel va tout faire pour ébranler les certitudes de cette maîtresse. Cette première entrevue musclée marquera le début d’une série de rencontres entre le parent et l’institutrice qui les mènera là où ils ne s’y attendaient absolument pas. Mise en scène Véronique Siffredi Avec Camille Damour et Aurélie Mèle Cie Bas les PlanchesLes billets Carré Or sont en vente uniquement sur notre site : https://theatrealouest.com/lyon/spectacle/reserver-places/la-maitresse-de-mon-fils-comedie

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69