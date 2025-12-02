La maitrise de l’eau. Un aspect central du monde mésopotamien Pôle associatif Désiré Colombe Nantes
La maitrise de l’eau. Un aspect central du monde mésopotamien Pôle associatif Désiré Colombe Nantes jeudi 11 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 10:30 – 12:30
Gratuit : non Sur inscription Cycle de 3 séances : 60€ les 3 séances ou 30 € la séance tarif adhérent75 € les 3 séances ou 35€ la séance pour non-adhérent1/2 tarif pour étudiant de moins de 26 ans Tout public – Age maximum : 99
La maitrise de l’eau: un aspect central du monde mésopotamien. irrigation et papysages, l’apport de la documentation de Maritravaux hydrauliques et jardins assyriens, comment créer le paradis « jardins suspendus de Babylone »Déplacements maritimes et fluviaux dans le monde mésopotamien
Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100