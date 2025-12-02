La maitrise de l’eau. Un aspect central du monde mésopotamien Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 10:30 – 12:30

Gratuit : non Sur inscription Cycle de 3 séances : 60€ les 3 séances ou 30 € la séance tarif adhérent75 € les 3 séances ou 35€ la séance pour non-adhérent1/2 tarif pour étudiant de moins de 26 ans Tout public – Age maximum : 99

La maitrise de l’eau: un aspect central du monde mésopotamien. irrigation et papysages, l’apport de la documentation de Maritravaux hydrauliques et jardins assyriens, comment créer le paradis « jardins suspendus de Babylone »Déplacements maritimes et fluviaux dans le monde mésopotamien

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100