LA MAL-COIFFÉE EN CONCERT ROJAS Sète

LA MAL-COIFFÉE EN CONCERT ROJAS

5 Quai Adolphe Merle Sète Hérault

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

​Avec Rojas, La Mal-Coiffée flamboie de tout son éclat et incarne l’insoumission avec une irrésistible force de conviction.

La Mal-Coiffée reprend la parole contre toutes les dominations, coloniales, nationales, économiques, médiatiques…Avec sa polyphonie et ses percussions, elle nous raconte nous, gens d’ici, ou plutôt gens vivant ici, en Languedoc, avec nos héritages et nos histoires particulières. Avec la langue occitane toujours debout, toujours chantante, toujours prête à clamer ses solidarités, et à se nourrir de toutes les émancipations et résistances populaires de par le monde.Le nouveau concert du groupe est d’une remarquable expressivité poétique, délivrant des chansons fières et ferventes, douces et intransigeantes-rouges de joie, d’indignation, de plaisir, de colère, d’exaltation, d’amour… Les voix peuvent jaillir sans le moindre ornement musical, au cœur profond du silence, ou, gagnant alors encore en amplitude, se mêler à d’ardentes pulsations et vibrations instrumentales.Avec Rojas, La Mal-Coiffée flamboie de tout son éclat et incarne l’insoumission avec une irrésistible force de conviction.Une co-réalisation Sirventès- Coopérative artistiquePAF 28€, Adh 20€Places sur Hello asso https://www.helloasso.com/associations/le-retour-des-troubadours/evenements/concert-la-mal-coiffee-rojasréservation obligatoire baleinerouge7@gmail.comUne petite vidéo live https://www.youtube.com/watch?v=dl0Yqy7WT9c .

5 Quai Adolphe Merle Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

with Rojas, La Mal-Coiffée burns brightly, embodying insubordination with irresistible conviction.

German :

mit Rojas erstrahlt La Mal-Coiffée in vollem Glanz und verkörpert die Auflehnung mit unwiderstehlicher Überzeugungskraft.

Italiano :

con Rojas, La Mal-Coiffée brucia in modo luminoso e incarna l’insubordinazione con una forza di convinzione irresistibile.

Espanol :

con Rojas, La Mal-Coiffée arde intensamente y encarna la insubordinación con una fuerza de convicción irresistible.

