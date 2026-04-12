La Mal Coiffée, Portevent, Nantes
La Mal Coiffée, Portevent, Nantes mercredi 15 avril 2026.
La Mal Coiffée Mercredi 15 avril, 20h30 Portevent Loire-Atlantique
5 – 15 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T20:30:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T20:30:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00
· Nouvel album Rojas ·
La Mal Coiffée reprend la parole contre toutes les dominations, coloniales, nationales, économiques, médiatiques… Avec sa polyphonie et ses percussions, elle nous raconte nous, gens d’ici, ou plutôt gens vivant ici, en Languedoc, avec nos héritages et nos histoires particulières. Avec la langue occitane toujours debout, toujours chantante, toujours prête à clamer ses solidarités, et à se nourrir de toutes les émancipations et résistances populaires de par le monde.
Succédant à Roge, créé en 2021, le nouveau concert du groupe est d’une remarquable expressivité poétique, délivrant des chansons fières et ferventes, douces et intransigeantes – rouges de joie, d’indignation, de plaisir, de colère, d’exaltation, d’amour… Les voix peuvent jaillir sans le moindre ornement musical, au cœur profond du silence, ou, gagnant alors encore en amplitude, se mêler à d’ardentes pulsations et vibrations instrumentales. Avec Rojas, La Mal Coiffée flamboie de tout son éclat et incarne l’insoumission avec une irrésistible force de conviction.
Portevent 1 boulevard Henry Orrion Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://portevent.fr/evenements/la-mal-coiffee/ »}]
Polyphonies occitanes
Kip Lott
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