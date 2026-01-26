La maladie d’Alzheimer Centre culturel Le Sémaphore Trébeurden

La maladie d’Alzheimer

Centre culturel Le Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date : 2026-02-04 18:00:00

Début : 2026-02-04 18:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

La maladie d’Alzheimer touche plus de 55 millions de personnes dans le monde (2 millions en France).

Hélas, malgré les sommes considérables dépensées en recherche & développement, la maladie d’Alzheimer reste un cimetière de médicaments 98% des candidats-médicaments testés chez l’homme depuis plus de 20 ans ont échoué…

Les traitements actuels sont loin d’être satisfaisants.

Il n’y a actuellement que 138 produits en développement clinique sur la maladie d’Alzheimer dans le monde…

La conférence présentera les causes génétiques et non-génétiques de la maladie d’Alzheimer, les grands axes de prévention possible et les pistes explorées pour développer de nouveaux traitements.

Le conférencier

Après 32 ans de carrière académique classique (Doctorats (Universités de Lille/Paris), post-doctorat (Stanford University), chercheur, chef d’équipe et directeur d’unité CNRS (Station Biologique de Roscoff), missions ‘sabbatiques’ (Université de Washington, Seattle; Rockefeller University, New York), Laurent MEIJER a fondé ManRos Therapeutics, puis Perha Pharmaceuticals (‘From Sea to Pharmacy’), deux petites entreprises de biotechnologie axées sur le développement de candidats médicaments inspirés de substances naturelles marines. .

Centre culturel Le Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d'Armor Bretagne

