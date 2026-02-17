La maladie de la famille M. de Fausto Paravidino Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS
Dans le cadre du mois de la santé mentale, la Médéa Compagnie présente la pièce de Fausto Paravidino : La Maladie de la famille M.
La famille M. vit dans une petite ville en Italie, elle est composée de Luigi, le père
dont la mémoire s’altère de jour en jour, Marta et Maria, ses deux filles et Gianni le fils.
Chacun vit d’une manière différente le deuil de la mère.
A travers le médecin de famille, la pièce explore la fatigue mentale, les non-dits, la peur
d’exprimer ses émotions et la solitude mais avec douceur et justesse rappelant que
parfois,
un simple mot, une parole d’amour, peut tout changer.
En soi, le besoin d’être aimé n’est pas une maladie mais elle en devient une quand
les personnages pathologisent leur peur de ne pas être capable d’aimer.
De quiproquos amoureux en mésaventures tragi-comiques, nous suivons cette famille
dans leur perte de repères.
Rencontre avec l’équipe artistique et un professionnel de santé, à l’issue du spectacle pour discuter autour des thèmes qu’aborde la pièce.
Une pièce de théâtre accessible, qui traite avec émotion et humour du tabou de la santé mentale dans la famille.
Le vendredi 10 avril 2026
de 19h15 à 21h30
gratuit
La représentation dure 1H30 et s’en suit un bord plateau de 45min pour débattre avec l’équipe artistique et un professionnel de santé sur les thèmes qu’abordent la pièce.
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 99 ans.
Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
medeacompagnie@gmail.com
