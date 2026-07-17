La Maladie des Nuages, La manufacture du coquelicot – Tiers-lieu Albert, Albert
mardi 21 juillet 2026 · La manufacture du coquelicot - Tiers-lieu Albert · Albert
Informations pratiques
La Maladie des Nuages Mardi 21 juillet, 18h30 La manufacture du coquelicot – Tiers-lieu Albert Somme
Compagnie ÉmoSonge
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T19:30:00+02:00
Conte écologique théâtralisé
« La Maladie des Nuages » vous emmène dans un voyage poétique et sensible explorant notre lien à la Terre.
Claudine Vigreux incarne Annaëlle ainsi que les différents personnages de cette aventure.
Une scénographie épurée – un baluchon – une chaise haute et quelques objets détournés – suffit à stimuler l’imaginaire.
Tout public familial dès 8 ans
À l’issue de la représentation, le public est invité à profiter d’un petit poème minute construit à partir de mots du spectacle ou d’une phrase et quelques thématiques comme l’écologie, la nature, l’empathie.
La manufacture du coquelicot – Tiers-lieu Albert 5 Bis Rue de l’Industrie, 80300 Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09 84 42 29 49 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lamanufactureducoquelicot.fr »}]
Conte écologique théâtralisé
Nadine Demarey
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