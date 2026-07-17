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La Maladie des Nuages, Médiathèque Englos, Englos

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Englos · Englos

La Maladie des Nuages, Médiathèque Englos, Englos

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Englos
Adresse
22 Rue Paul Procureur, 59320 Englos
Ville
59320 Englos
Département
Nord
Tarif
Compagnie ÉmoSonge

La Maladie des Nuages Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Englos Nord

Compagnie ÉmoSonge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Conte écologique théâtralisé

« La Maladie des Nuages » vous emmène dans un voyage poétique et sensible explorant notre lien à la Terre.
Claudine Vigreux incarne Annaëlle ainsi que les différents personnages de cette aventure.
Une scénographie épurée – un baluchon – une chaise haute et quelques objets détournés – suffit à stimuler l’imaginaire.
Tout public familial dès 8 ans
À l’issue de la représentation, le public est invité à profiter d’un petit poème minute construit à partir de mots du spectacle ou d’une phrase et quelques thématiques comme l’écologie, la nature, l’empathie

Médiathèque Englos 22 Rue Paul Procureur, 59320 Englos Englos 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 50 73 00 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@englos.fr »}]
Conte écologique théâtralisé

Nadine Demarey