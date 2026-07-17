La Maladie des Nuages, Médiathèque Englos, Englos
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Englos · Englos
Informations pratiques
La Maladie des Nuages Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Englos Nord
Compagnie ÉmoSonge
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Conte écologique théâtralisé
« La Maladie des Nuages » vous emmène dans un voyage poétique et sensible explorant notre lien à la Terre.
Claudine Vigreux incarne Annaëlle ainsi que les différents personnages de cette aventure.
Une scénographie épurée – un baluchon – une chaise haute et quelques objets détournés – suffit à stimuler l’imaginaire.
Tout public familial dès 8 ans
À l’issue de la représentation, le public est invité à profiter d’un petit poème minute construit à partir de mots du spectacle ou d’une phrase et quelques thématiques comme l’écologie, la nature, l’empathie
Médiathèque Englos 22 Rue Paul Procureur, 59320 Englos Englos 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 50 73 00 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@englos.fr »}]
Conte écologique théâtralisé
Nadine Demarey