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La Maladie des Nuages, Musée des chemins de fer, La Neuville-lès-Bray

dimanche 19 juillet 2026 · Musée des chemins de fer · La Neuville-lès-Bray

La Maladie des Nuages, Musée des chemins de fer, La Neuville-lès-Bray

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Musée des chemins de fer
Adresse
80340 La Neuville les Bray
Ville
80340 La Neuville-lès-Bray
Département
Somme
Tarif
Compagnie ÉmoSonge

La Maladie des Nuages Dimanche 19 juillet, 17h00 Musée des chemins de fer Somme

Compagnie ÉmoSonge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00

Conte écologique théâtralisé

« La Maladie des Nuages » vous emmène dans un voyage poétique et sensible explorant notre lien à la Terre.
Claudine Vigreux incarne Annaëlle ainsi que les différents personnages de cette aventure.
Une scénographie épurée – un baluchon – une chaise haute et quelques objets détournés – suffit à stimuler l’imaginaire.
Tout public familial dès 8 ans
À l’issue de la représentation, le public est invité à profiter d’un petit poème minute construit à partir de mots du spectacle ou d’une phrase et quelques thématiques comme l’écologie, la nature, l’empathie.

Musée des chemins de fer 80340 La Neuville les Bray La Neuville-lès-Bray 80340 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 76 14 60 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@appeva.org »}]
Conte théâtralisé

Nadine Demarey

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